В Татарстане за минувшие сутки подтвердились девять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От инфекции скончались: мужчины 1933, 1941, 1953 и 1957 годов рождения и женщины 1935 (две пациентки), 1945, 1952, 1953 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Количество умерших от COVID-19 в Татарстане достигло 866.
За минувшие сутки в республике выявили 129 новых случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 28 716.
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