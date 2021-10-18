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В Татарстане за минувшие сутки подтвердились девять случаев смерти от COVID-19

18:42, 18.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки подтвердились девять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: мужчины 1933, 1941, 1953 и 1957 годов рождения и женщины 1935 (две пациентки), 1945, 1952, 1953 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)


Количество умерших от COVID-19 в Татарстане достигло 866.

За минувшие сутки в республике выявили 129 новых случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 28 716.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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