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В Татарстане зарегистрировали 129 новых случаев заражения коронавирусом

11:40, 18.10.2021
В Татарстане зарегистрировали 129 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 129 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 716, сообщает оперштаб РФ.

Выздоровели за сутки 33 жителя РТ, за весь период — 24 158. Подтвердилось 10 случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии жертвами инфекции стали 857 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».


Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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