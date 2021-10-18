В Татарстане зарегистрировали 129 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 129 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 716, сообщает оперштаб РФ.

Выздоровели за сутки 33 жителя РТ, за весь период — 24 158. Подтвердилось 10 случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии жертвами инфекции стали 857 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Диана Жиленкова