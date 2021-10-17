Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2
Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в гранд-финале The International 10 — крупнейшего турнира по Dota 2. Соперником россиян была китайская команда PSG.LGD.
Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу россиян. За победу Team Spirit получит более $18 миллионов.
Team Spirit стала второй командой из СНГ и первой из России, которой удалось стать победителем в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2, пишет RT.
Все о крупнейшем киберспортивном турнире двухлетия The International 10 читайте в материале «Реального времени».
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