Арестованных «финикийцев» этапировали из Казани в Москву

Фото: "Реальное время"

Лидер криптопирамиды Finiko Кирилл Доронин и трое его соратников уже этапированы в Москву. Накануне Казань покинул и отдавший команду на их транспортировку руководитель следственной группы, сообщил «Реальному времени» один из адвокатов по данному делу.



С его слов, «финикийцев» отправили из СИЗО Казани в пятницу вечером — на отдельном автобусе-автозаке, а не вместе с этапом, поэтому в данный момент все уже прибыли к новому месту содержания под стражей.

«Вице-президента» проекта Дину Ахметзянову (Габдуллину) и "10-ю звезду» Finiko Лилию Нуриеву определили в СИЗО-6 Москвы, где содержатся женщины.

Напомним, ранее Верховный суд Татарстан признал законным арест обеих дам и продление ареста в отношении Кирилла Доронина и «вице-президента» Ильгиза Шакирова.

В международный розыск объявлены улетевшие через Беларусь в Арабские Эмираты соратники Доронина — Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы.

Всех семерых обвиняют в мошенническом привлечении и хищении средств граждан в составе организованной на сумму не меньше 250 млн рублей, при этом сами потерпевшие оценивают ущерб в миллиард с лишним.