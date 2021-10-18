Метшин поручил до 1 ноября составить списки бесхозных автомобилей и гаражей

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций до 1 ноября составить списки безхозных объектов. К их числу относятся гаражи и брошенные автомобили. Проблема самовольно возведенных сооружений и ржавых машин стала наиболее актуальной в ходе реализации программы «Наш двор», сообщается в мэрии города.

Метшин заявил, что работу по вывозу из городских дворов брошенных автомобилей, старых гаражей и демонтажу незаконных построек необходимо произвести во всех дворах, вне зависимости от того, входят ли они в программу «Наш двор». Помимо прочего, мэр Казани поручил определить площадку на окраине города, где будут временно храниться машины. Если за ними никто не обратится, их утилизируют.

Фото: pxhere.com

В мэрии отметили, что принять участие в работе может любой горожанин. Так, сообщить о бесхозных объектах можно с помощью «Народного контроля» и «Открытой Казани».

Недавно было опубликовано постановление, согласно которому в столице Татарстана снесут 19 незаконно установленных торговых киосков, павильонов и фургонов.



Диана Жиленкова