В Казани снесут 19 незаконных торговых ларьков

В Казани снесут 19 незаконно установленных торговых киосков, павильонов и фургонов. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Владельцы объектов не установлены, однако собственники могут самостоятельно провести демонтаж с 8 по 12 октября. С 13 октября по 11 января будет проводиться принудительный демонтаж. Все ларьки будут храниться на базе ООО «Гермес» на Фатыха Амирхана, 48.

В сентябре власти постановили снести более 40 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых киосков, ларьков, навесов.



Ольга Шагиева