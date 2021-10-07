В Казани снесут 19 незаконных торговых ларьков
В Казани снесут 19 незаконно установленных торговых киосков, павильонов и фургонов. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.
Владельцы объектов не установлены, однако собственники могут самостоятельно провести демонтаж с 8 по 12 октября. С 13 октября по 11 января будет проводиться принудительный демонтаж. Все ларьки будут храниться на базе ООО «Гермес» на Фатыха Амирхана, 48.
В сентябре власти постановили снести более 40 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых киосков, ларьков, навесов.
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