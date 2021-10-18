В Татарстане на церемонии награждения победителей конкурсов на туристскую тематику направят более 2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявили тендер на оказание услуг по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных подведению итогов республиканских конкурсов на туристскую тематику. Начальная цена договора — 2,1 млн рублей.

Заказчиком выступает Государственый комитет РТ по туризму. Исполнителю необходимо организовать церемонию награждения победителей и участников XII конкурса «Путешествие к истокам» 26 ноября, конкурса «Лидер туризма» 20 декабря. В число требований входят предоставление помещений и оборудования, изготовление баннера, организация кофе-брейков, фотосъемка и др.

Фото: realnoevremya.ru

Заявки принимаются до 25 октября, победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 27 октября.

В конце прошлого месяца стало известно, что Госкомитет Татарстана по туризму до конца года ждет в гости туроператоров, журналистов и блогеров. На их прием ведомство готово выделить 2,2 миллиона рублей из республиканского бюджета.



Диана Жиленкова