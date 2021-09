Госкомитет Татарстана по туризму покажет гостеприимство туроператорам, журналистам и блогерам за 2,2 миллиона

Фото: Максим Платонов

Гостевой прием туроператоров, журналистов и блогеров обойдется в 2,2 миллиона

Госкомитет Татарстана по туризму до конца года ждет в гости туроператоров, журналистов и блогеров. На их прием ведомство готово выделить щедрые 2,2 миллиона рублей из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».

Разместят гостей Татарстана в гостиницах, расположенных в историческом центре ее столицы. Условия проживания для гостей Госкомитет РТ по туризму планирует обеспечить на высшем уровне. От подрядчика требуется разместить туроператоров, журналистов и блогеров на условиях:

в течение не менее 55 суток в стандартных двухместных номерах в гостинице категории не менее «три звезды», включая организацию и предоставление завтрака;

в течение не менее 35 суток в стандартных двухместных номерах в гостинице категории не менее «четыре звезды»;

в течение не менее 60 суток в стандартных одноместных номерах в гостинице категории не менее «четыре звезды»;

в течение не менее 30 суток в стандартных одноместных номерах в гостинице категории не менее «пять звезд»;

Гостям готовы устроить самый настоящий татарский аш. Кормить их планируют обедом и ужином в кафе и ресторанах, расположенных в пределах исторического центра, в месте их пребывания. Для обеда заказаны не менее 280 порций, для ужина — не менее 270. На стол для гостей поставят овощной или мясной салат, национальную татарскую выпечку, второе блюдо из мяса или рыбы и, конечно же, чай или кофе.

Фото: Максим Платонов

В программе предусмотрены также два кофе-брейка — обычный и национальный. В первом случае гостям планируют подать к столу рыбную или овощную, или фруктовую нарезку, а также набор солений или фруктов. Национальный кофе-брейк получится куда более сытным. Там угоститься можно будет мясной нарезкой, в частности казылыком, или пирожками с говядиной, бараниной, курятиной или утятиной. В дополнение к этому гостям подадут овощную нарезку и ягодный морс.

Гости смогут сполна насладиться красотой Казани — Госкомитет намерен провести для них пятичасовые обзорные экскурсии. Программа не обойдется без визитной карточки столицы Татарстана — Казанского кремля. Туристы смогут осмотреть мечеть «Кул-Шариф» и Благовещенский собор. Кроме того, они пройдутся по Старо-Татарской слободе и посетят мечеть «Марджани», а затем зайдут в Казанский Богородицкий монастырь.

Помимо этого, для гостей запланированы выезды за пределы Казани. Конкретные места не указаны, но речь идет о расстоянии в пределах 150 и 600 км. В первом случае готовятся не менее двух и не менее пяти поездок, во втором — не менее трех и не менее двух выездов. Для оказания этой услуги от исполнителя требуется предоставить автобусы марки Mercedes-Benz или эквивалент не ранее 2013 года выпуска.

Не уедут гости из Татарстана без сувенирной продукции. Главный туристический комитет республики решил порадовать их чак-чаком в презентационной упаковке. Исполнителю необходимо подготовить не менее 10 упаковок по 700 граммов и не менее 50 упаковок по 300 граммов.

Фото: Максим Платонов

Рэхим итегез в Татарстан

Одной из целей Госкомитета РТ по туризму обозначено повышение конкурентоспособности туристского комплекса Татарстана на российском и международном туристских рынках — в частности, формирование благоприятного туристского имиджа республики и увеличение объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг населению. И ведомство серьезно работает в этом направлении, в том числе взаимодействуя с блогерами и журналистами.

В августе в Татарстане прошли съемки шоу Who is Russia с участием блогеров из Италии, Марокко, Японии, Индии, Молдавии, Анголы и Замбии. В Казани на озере Кабан они искали сокровища казанских ханов и узнавали тайны и легенды об истории республики, в Болгаре пообщались с имамом Белой мечети, а на острове-граде Свияжске посетили традиционные ремесленных мастерские и т. д. О своих впечатлениях они в завершение тура рассказали казанцам в формате stand up.

Блогеры помогают привлечь в Татарстан туристов и через TikTok. Весной Госкомитет РТ по туризму объявил конкурс на лучший ролик о том, как круто путешествовать по Казани. В итоге пользователи популярной соцсети смогли увидеть более 50 видео татарстанских блогеров о привлекательности республики.

В этом году Госкомитет Татарстана по туризму уже принимал в качестве гостей журналистов из Мурманска и представителей пяти федеральных изданий — «Интерфакс-Туризма», «РИА Новости», «Вечерней Москвы», «Комсомольской правды» и «Российской газеты». Последние, кстати говоря, прибыли в республику 13 сентября на первом субсидированном чартерном рейсе Москва — Казань вместе с туристами. За пару дней в Татарстане их познакомили со Свияжском, Великим Болгаром, Иннополисом, Казанским кремлем и Храмом всех религий.

Фото: Максим Платонов

Как завлечь в Татарстан в пути и при просмотре сериала

Чтобы завлечь в Татарстан туристов, власти не ограничиваются пресс-турами для журналистов и блогеров, а идут на всяческие ухищрения. В это месяце Госкомитет РТ по туризму объявил тендер на проведение рекламной кампании по продвижению туристских возможностей республики в Москве и Санкт-Петербурге за почти 8 млн рублей. Разместят почти 5 тыс. рекламных постеров в вагонах класса «Туристический» всех скоростных поездов «Сапсан», которые связывают Первопрестольную и Северную столицу России. Планируется, что рекламная кампания по завлечению в Татарстан москвичей и петербуржцев продлится не менее 1 месяца.

До этого главный по туризму комитет заказывал трансляцию видеороликов, направленных на привлечение путешественников в Татарстан, на площадке онлайн-кинотеатра ivi. На это из республиканского бюджета выделялось 3,9 млн рублей. За все время рекламной кампании, которая продлится с 1 сентября по 25 декабря 2021 года включительно, видеоролики планируется показать не менее 2 477 396 раз. Они должны охватить как минимум 495 480 уникальных зрителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Архангельской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей.



Фото: Максим Платонов

Усилия Госкомитета РТ по туризму все же дают плоды. За 8 месяцев 2021 года в Казани побывали 2,9 млн туристов, что лишь на 7% меньше, чем в 2019 году. То есть турпоток в столицу Татарстана почти достиг допандемийнного уровня. В ведомстве надеются, что к концу года их количество дорастет до 3,5 млн человек.

Татьяна Демина