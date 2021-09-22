В Татарстане растут цены на гречку — видео

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В Татарстане зафиксирован рост цен на гречку. Крупа подорожала и у розничных, и у оптовых продавцов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Стоимость 1 кг гречки на сегодняшний день составляет от 80 до 100 рублей. Закупочная цена уже достигла 90 рублей, утверждают предприниматели. В некоторых магазинах крупу уже раскупили.

В Татарстане гречку выращивают в 30 районах. В этом году урожай не такой богатый — около 7 центнеров с гектара. В Минсельхозпроде республики подорожание крупы связывают с общим ростом цен на сопутствующую продукцию, в частности на логистику и горючее.

Власти Татарстана и производители заверяют, что дефицита гречки не будет. Однако относительно цен на крупу никто обещаний не дает.

По данным Росстата, этим летом цены на гречку обновили десятилетний максимум. В августе 1 кг стоил 102,5 рубля. В последний раз гречка стоила дороже 100 рублей за килограмм в 2011-м — тогда она подорожала до 112 рублей.



Татьяна Демина