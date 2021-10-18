На 82-м году ушла из жизни заслуженный работник культуры РТ Римма Фаттахова

На 82-м году ушла из жизни заслуженный работник культуры Татарстана, известный журналист Римма Фаттахова. Об этом сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Римма Валиевна стояла у истоков открытия в Лениногорском районе газеты на татарском языке «Заман сулышы». В 70-х она работала в местной газете «Заветы Ильича». Римма Фаттахова была наставницей многих молодых журналистов, давала им советы и уроки. В течение многих лет она возглавляла Лениногорское отделение республиканского союза журналистов.

Несколько дней назад на 85-м году ушел из жизни известный артист России, актер театра и кино Борис Ташкентский. Он сыграл больше 150 ролей в театре и снялся более чем в 10 фильмах.



Диана Жиленкова