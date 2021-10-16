Умер известный российский артист Борис Ташкентский

На 85-м году ушел из жизни известный артист России, актер театра и кино Борис Ташкентский. Об этом сообщили в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн».

Ташкентский сыграл больше 150 ролей в театре и снялся более чем в 10 фильмах. В 1974 году в театре «Ромэн» он сыграл Александра Пушкина в спектакле «Здравствуй, Пушкин». В итоге его признали лучшим исполнителем роли великого русского поэта.

На театральной сцене он запомнился зрителям игрой в спектаклях «Цыганский характер», «Большая волна Ганга», «Закон предков» и Цвет вишни». В кинокарьере он прославился ролями в фильмах «Будулай, которого не ждут», «Живодер», «Мой остров синий», «Трефовый король», «Чардаш Монти» и «Черный жемчуг».

Известен Ташкентский и как режиссер. На сцене театра он поставил такие спектакли, как «Большая волна Ганга», «Закон предков» и «Цвет вишни».

Накануне стало известно, что в Москве умерла театральный деятель Ирина Паперная. Она сотрудничала со студией Олега Табакова и другими театральными организациями.



Татьяна Демина