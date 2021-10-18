За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев COVID-19 — это новый рекорд

За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса. Это новый суточный рекорд с начала пандемии. Выздоровел 16 431 человек. Число зараженных выросло до 8 027 012 человек, а выздоровевших — до 7 017 055 человек.



По данным оперштаба РФ, зафиксировано 998 смертей. За весь период в России от коронавируса скончались 224 310 человек.



За минувшие сутки проведена 551 тысяча тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением остаются 1 674 690 человек.

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Диана Жиленкова