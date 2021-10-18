Ученика, который устроил стрельбу в школе Пермского края, не привлекут к уголовной ответственности

Фото: Максим Платонов

Ученик, устроивший стрельбу в школе Пермского края, не будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.



— Стрелявший в школе ученик не будет привлечен к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления — с 14, — сказал он.

Отмечается, что школьник не достиг этого возраста. СМИ сообщали, что нападавшему 12 лет.

Сегодня в поселке Сарс в Пермском крае школьник устроил стрельбу в учебном заведении. Пострадавших нет, нападавший был задержан.

Алексей Нечаев