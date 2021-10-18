В МИД РФ заявили о снятии антиковидного запрета на въезд для семей иностранцев

Фото: Максим Платонов

Антиковидный запрет на въезд в Россию снимается для членов семей иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны. К ним относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители, сообщает телеграм-канал консульского департамента МИД РФ.

Указанные лица могут въехать в Россию с помощью копии документа, подтверждающего родство. Например, свидетельство о рождении или браке. В ведомстве отметили, что если страна гражданства родственника и РФ не имеют соглашения о безвизовых поездках, то приглашающему лицу необходимо обратиться в МВД России для оформления приглашения.



Фото: Максим Платонов

Вчера вступили в силу новые правила вывоза детей за рубеж. Новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезд от 1 июля, который совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы РФ в сопровождении одного из родителей.



Диана Жиленкова