В Татарстане власти провели совещание с руководителями ТЦ на тему режима работы во время введения QR-кодов

Минпромторг РТ организовал совещание, на нем игрокам рынка торговли должны были разъяснить, по каким правилам они должны работать в связи с введением QR-кодов.

Там присутствовали руководители и управляющие ТЦ республики, а представители органов власти (Минпромторга, Роспотребнадзора, ТПП, Минюста) давали им разъяснения. Источники «Реального времени», побывавшие на этом мероприятии, рассказали, что разъяснения были получены формальные, а ответственность на торговых центрах оказывается непомерная.

Фото: Максим Платонов

Ни о каких мерах поддержки торговых центров на совещании не было объявлено, при этом требования к ним возрастают.

— Заболеваемость растет, но почему-то именно мы, предприниматели, которые платят налоги, опять оказались в самой слабой ситуации, — заявила директор ТЦ «Радужный» Олеся Рыбакова.

Представители торговых центров задаются вопросом: а кто подумает о них? Подробности — в материале «Реального времени».

Рестораторы Татарстана терпят убытки после введения QR-кодов. С 11 октября, с момента начала действия этой системы, их выручка упала сразу на 60%, заявила исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

