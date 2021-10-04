Финансист сообщила, что выплаты на детей повысят в 2022 году

Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них индексируются, напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. В 2021 году размер пособия по беременности и родам составлял 307 008 рублей. В 2022 году он достигнет 326 808 рублей.

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Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивают ежемесячно. В этом году выплата составляет 7 082 рубля. А начиная с февраля 2022 года минимальный размер пособия вырастет до 7 387 рублей.

В 2022 году вырастет размер маткапитала. Выплата на первого ребенка составит 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей, но в том случае, если не была получена выплата за первого. При рождении второго ребенка гражданам, получившим первый маткапитал, будет положена выплата в 161 772 рубля, передает «Прайм».

На этой неделе Счетная палата РФ выступила с предложением выделять на подготовку детей к школе выплату в размере 20 тысяч рублей. По оценке ведомства, ежегодно на эти цели потребуется 60 млрд рублей. В Минтруда заявили, что изучат предложение палаты.

Татьяна Леухина