В Татарстане зарегистрировали 121 новый случай заражения COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 121 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 587, сообщает оперштаб РФ.
Выздоровели за сутки 60 татарстанцев, всего — 24 125. Подтвердилось 8 случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 847 жителей республики.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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