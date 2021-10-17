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В Татарстане зарегистрировали 121 новый случай заражения COVID-19

11:39, 17.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 121 новый случай заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 121 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 587, сообщает оперштаб РФ.

Выздоровели за сутки 60 татарстанцев, всего — 24 125. Подтвердилось 8 случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 847 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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