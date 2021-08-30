В Казани открыли семь новых муралов

В Казани состоялась официальная церемония открытия семи новых муралов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи РТ.

Они были созданы в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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В Казани работали пять творческих коллективов и художников. В общей сложности до конца этого года в рамках фестиваля будет создано порядка 60 муралов. Сейчас работы художников можно увидеть в Одинцово (Московская область), Челябинске, Казани, Солнечнодольске (Ставропольский край) и Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что на фасаде одного из казанский зданий появится мурал по мотивам романа татарского писателя и журналиста Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы». Его создаст испанец Вячеслав Гунин (Sav45).