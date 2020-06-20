Хайдар Бигичев и его «Алтынчеч»: казанский мемориал певца на улице его имени

Художник Азат Алеев завершает работу над граффити, посвященным опере «Алтынчеч». Картина украсит дом 25 по улице Бигичева в Советском районе Казани. На соседнем доме уже появился мурал с портретом певца, народного артиста Татарстана, заслуженного артиста РСФСР Хайдара Бигичева. Партия в опере Назиба Жиганова «Алтынчеч» стала визитной карточкой певца, что и учли создатели изображений на многоэтажках. В том же стиле оформлено техническое помещение во дворе домов 25 и 27, а администрация города обещает благоустроить сквер по соседству.