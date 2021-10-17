В России появилось сообщество активных родителей школьников

В России создали сообщество активных родителей школьников. Оно получило название «Родительское крыло РДШ».

Сообщество будет функционировать в рамках Российского движения школьников, сообщила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Инициатива его создания принадлежит самим родителям, которые хотят быть на одной волне со своими детьми.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В состав «Родительского крыла РДШ» вошли Денис и Наталья Майдановы, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, капитан полиции Новосибирской области Андрей Тамзин и председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова, сообщает ТАСС.

Напомним, в Татарстане работает родительский комитет при Министерстве по делам молодежи РТ. Его основная цель — оказание экспертного содействия в исследовательской, научной, проектной, информационной и иных видах деятельности, связанных с ведением работы по взаимодействию с подростками.



Татьяна Демина