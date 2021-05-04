В Татарстане можно подать заявку в состав родительского комитета при Минмолодежи РТ

Заявочная кампания в состав родительского комитета при Минмолодежи РТ продолжится до 15 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Любой инициативный родитель, имеющий ребенка-подростка от 14 до 18 лет и являющийся экспертом в определенной области, может войти в состав родительского комитета», — отмечается в сообщении.

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Основная цель родительского комитета — оказание экспертного содействия в исследовательской, научной, проектной, информационной и иных видах деятельности, связанных с ведением работы по взаимодействию с подростками в РТ.

Отмечается, что планируется проводить 2-3 заседания в год.

В марте Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предложила запретить магазинам продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Алексей Нечаев