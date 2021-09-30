СМИ: встреча Зеленского и Путина может пройти в конце года

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в конце этого года или в начале следующего. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Собеседник издания в окружении украинского лидера заявил о намерениях выйти на прямые переговоры с Путиным.

Фото: pixabay.com

— Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет, — сказал источник.

В апреле Зеленский в своем видеообращении предложил встретиться российскому лидеру в «любой точке украинского Донбасса, где идет война». По его словам, США, Франция, Германия, Великобритания, Турция, а также Совет Европы и НАТО поддерживают Украину. В сентябре пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров заявлял, что главное условие встречи президентов — наличие в повестке вопроса «оккупации Россией части территории Украины». Он добавил, что Зеленский готов к встрече в любое время. Но она должна пройти на нейтральной территории.



Татьяна Леухина