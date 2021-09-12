На Украине назвали главное условие встречи Путина и Зеленского

Главным условием встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского является наличие в повестке вопроса «оккупации Россией части территории Украины». В целом идея переговоров двух лидеров на Украине поддерживается.

«Вы же слышали позицию российского президента — что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Он добавил, что Зеленский готов встретиться с Путиным в любое время. Однако встречу он хочет провести на нейтральной территории, пишет RT.

Напомним, в апреле Зеленский в своем видеообращении предложил встретиться российскому лидеру в «любой точке украинского Донбасса, где идет война». По его словам, США, Франция, Германия, Великобритания, Турция, а также Совета Европы и НАТО поддерживают Украину. «Они прекрасно видят истинные мотивы России», — добавил Зеленский.



Татьяна .Демина