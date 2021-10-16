Леонид Слуцкий: «На моей памяти это первый раз, когда так бездарно пропускается мяч на последней минуте»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал оценку второму пропущенному мячу казанской команды в матче с «Локомотивом» (2:2). Специалист не смог объяснить ошибку своих футболистов.

— Тут нечего обсуждать кроме того, что произошло на последних 30 секундах игры. На моей памяти это первый раз, когда так бездарно пропускается мяч на последней минуте компенсированного времени. У меня нет ответов, почему была эта передача назад, почему был этот выбив. Я не могу логически объяснить действия, которые казалось, объяснять не надо, — сокрушался после игры Леонид Слуцкий.

Казанцы вели в счете 2:0 к 66 минуте, однако упустили победу, пропустив голы от Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова. «Рубин» не может выиграть у «Локомотива» на своем поля