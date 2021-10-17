В пандемию россияне стали спокойнее относиться к ведению детьми аккаунтов в соцсетях

В пандемию коронавируса россияне пересмотрели свое отношению к присутствию детей в социальных сетях. Если в 2019-м на вопрос, в каком возрасте ребенку можно регистрироваться в них, ответ «когда тот попросит» дали лишь 4% респондентов, то в 2021 году — уже 7%.

Однако доля россиян, считающих, что пользоваться соцсетям можно начинать лишь в 16—17 лет, по-прежнему высока. Такой позиции придерживаются на сегодняшний день четверть опрошенных. Для сравнения: в допандемийный 2019 год так считали 29% опрошенных.

Еще 22% уверены, что заводить аккаунт в соцсети оптимально в 13—15 лет. Два года назад этот возраст называли 26% опрошенных.

Кроме того, 17% респондентов вовсе заявили, что регистрироваться несовершеннолетним в соцсетях вообще не стоит. Для сравнения: в 2019-м так считали 18% опрошенных россиян, выяснил исследовательский центр портала Superjob.ru.

Фото: Максим Платонов (архив)

Опрос среди 3 000 россиян проводился с 5 по 14 октября. В нем приняли участие граждане старше 18 лет.

На прошлой неделе законодатели регионов Приволжского федерального округа предложили закрепить в законодательстве возможность мониторинга соцсетей на деструктивный контент для несовершеннолетних. Кроме того, власти считают, что необходимо формировать позитивную молодежную повестку в СМИ и интернете.



Татьяна Демина