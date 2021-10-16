Красных выступит за сборную России на этапе Кубка мира по плаванию FINA 2021 в Казани

Серебряный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио, пловец казанского «Синтеза» Александр Красных вошел в состав сборной России для участия в этапе Кубка мира по плаванию FINA 2021. Он выступит на дистанции 200 метров вольным стилем.

Этап соревнований пройдет в Казани 28—30 октября 2021 года. По его итогам определится итоговый рейтинг Кубка мира по плаванию FINA 2021, сообщает пресс-служба «Синтеза».

Всего в состав сборной России от Татарстана вошли два спортсмена.



Международная федерация плавания (FINA) в конце августа подтвердила проведение этапов Кубка мира по плаванию в ранее намеченные сроки. Соревнования будут проходить в Берлине (1—3 октября), Будапеште (7—9 октября), Дохе (21—23 октября) и Казани (28—30 октября). Они станут квалификационными на чемпионат мира по плаванию в Абу-Даби, который состоится в середине декабря.

Татьяна Демина