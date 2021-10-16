«Рубин» упустил победу над «Локомотивом», пропустив на последней минуте добавленного времени

Казанский «Рубин» не смог обыграть «Локомотив» в матче Премьер-лиги. Игра, проходившая на стадионе «Ак Барс Арена», закончилась со счетом 2:2.

На пятой минуте «Рубин» забил гол. Мяч в ворота соперника забросил Герман Онугха. Однако гол не засчитали из-за нарушения правил.

Первый период в итоге завершился со счетом 1:0 в пользу казанцев. Гол в ворота «Локомотива» забил Андерс Дрейер на 36-й минуте.

На 66-й минуте Онугха вновь забил гол. На это раз его засчитали, и счет стал уже 2:0 в пользу казанцев. Однако «Локомотив» на 68-й минуте все же смог забить гол. Мяч в ворота казанцев попал благодаря Федору Смолову. Игра продолжилась со счетом 2:1. На 93-й минуте счет сравнял москвич Рифат Жемалетдинов после того, как вратарь Юрий Дюпин неудачно выбил мяч в центр поля.

Отметим, что сегодня «Рубин» вышел на поле в футболках, посвященных юбилею прославленного российского футболиста Никиты Павловича Симоняна.

Трибуны «Ак Барс Арены» на матче после введенных в Татарстане «ковидных» ограничений практически пустовали.

Накануне главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что в команде есть потери игроков, которые выбыли на долгий период. В клубе пристально наблюдают за восстановлением Хвана Ин Бома и Хвичи Кварацхелии.



Татьяна Демина