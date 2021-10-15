Леонид Слуцкий оценил предстоящего соперника «Локомотив» и рассказал о состоянии вернувшихся сборников

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о футболистах, которые не смогут принять участие в завтрашнем матче с московским «Локомотивом». Он сообщил, что в команде есть потери игроков, которые выбыли на долгий период. В клубе пристально наблюдают за восстановлением Хвана Ин Бома и Хвичи Кварацхелии.

— Игроки национальной сборной все вернулись. Кто-то играл больше, кто-то меньше, кто-то не играл вообще, как Уремович. Но это такая уже обычная тема, поэтому надеюсь, что мы сможем всех к более-менее одному состоянию привести. Сейчас мы больше заняты вопросом восстановления игроков, которые вернулись из сборной и играли позже всех — это Ин Бом и Кварацхелия.

Также наставник «Рубина» оценил сильные стороны «железнодорожников». По его мнению, это команда с самой длинной скамейкой, и на каждую позицию в распоряжении тренера имеется по три-четыре футболиста.

— У «Локомотива» наверно есть три-четыре игрока, которые гарантированно будут играть, а все остальные футболисты — это очень длинный состав, длинная скамейка, большие возможности для разнообразия и игровых действий. На сегодня это одна из самых укомплектованных команд РПЛ, — сказал Слуцкий.

Встреча «Рубина» и «Локомотива» состоится сегодня на «Ак Барс Арене». Начало игры — в 16.30 по московскому времени.