В Татарстане выдали 1,5 тысячи разрешений на строительство за девять месяцев

В Татарстане сейчас ведется работа по повышению количества разрешений на строительство, поданных в электронном виде. По итогам 9 месяцев года, в республике выдали 1 499 разрешений на строительство различных объектов, сообщила пресс-служба Минстроя РТ.

Из них 11% (165 разрешений) выдали в электронном виде, еще 825 предоставили через Многофункциональные центры. Оставшиеся 509 разрешений заявители поручили лично в руки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В января-сентябре 2021 года срок получения разрешений на строительство в Татарстане сократился с 79,57 дней до 55. Ожидается, что в будущем он не будет превышать 42 дня, как это происходит на федеральном уровне.

Напомним, в России с начала 2021 года введено больше 52 млн кв. метров жилья. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Татьяна Леухина