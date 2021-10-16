Омбудсмен сообщил, что в результате беспорядков в колонии во Владикавказе никто не пострадал
Во Владикавказе пострадавших в результате беспорядков в колонии нет. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.
Вместе с руководством ФСИН было принято решение провести переговоры с заключенными, которые изложили свои претензии. Ситуация стабильная, находится под контролем.
Также Цгоев рассказал, что ночью на территории колонии вспыхнул пожар, но его потушили, передает ТАСС.
Минувшей ночью около 600 заключенный устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. К учреждению стянулись силы всего города. ФСИН сообщила, что беспорядки устроили двое осужденных из-за плановых обысков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым