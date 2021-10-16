Омбудсмен сообщил, что в результате беспорядков в колонии во Владикавказе никто не пострадал

Во Владикавказе пострадавших в результате беспорядков в колонии нет. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Вместе с руководством ФСИН было принято решение провести переговоры с заключенными, которые изложили свои претензии. Ситуация стабильная, находится под контролем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Цгоев рассказал, что ночью на территории колонии вспыхнул пожар, но его потушили, передает ТАСС.

Минувшей ночью около 600 заключенный устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. К учреждению стянулись силы всего города. ФСИН сообщила, что беспорядки устроили двое осужденных из-за плановых обысков.

