ФСИН назвала причины бунта в колонии Владикавказа

Двое осужденных организовали беспорядки в колонии №1 во Владикавказе из-за плановых обысков, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН.

— Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО (штрафном изоляторе), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников, — говорится в сообщении.

Около 600 заключенный устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе, сообщил telegram-канал Baza. К территории учреждения стянулись силы со всего города.

Алексей Нечаев