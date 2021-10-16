В России за 9 месяцев ввод жилья вырос на 30%

Фото: Максим Платонов

Ввод жилья в России за 9 месяцев 2021 года вырос на 30% по сравнению с прошлым годом и достиг 62,7 млн кв. м, сообщает ТАСС.

Лидерами по объему введенного жилья за январь — сентябрь стали Московская область (более 7,1 млн кв. м), Москва (более 5,1 млн кв. м) и Краснодарский край (более 3,8 млн кв. м). В сентябре 2021 года введено в эксплуатацию более 10,3 млн кв. м жилья, что на 31% превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

Фото: Максим Платонов

В России в 2022 году планируется сдать 90 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. По словам вице-премьера, в этом году показатель станет рекордным за всю историю России — 85 миллионов. Он отмечает, что число разрешений на строительство выросло по сравнению с прошлым годом почти в два раза.



Алексей Нечаев