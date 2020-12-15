В Бугульме сократили количество автобусов на маршрутах и горожане ждут транспорт по два часа — видео

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В Бугульме максимально сократили количество автобусов на маршрутах. При этом техника стоит в гараже, а жители ждут транспорта по два часа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В городском ПАТП объясняют, что причина — в отсутствии выручки. Сейчас проезд в общественном транспорте в городе стоит 18 рублей, цену не поднимали с 2016 года. Чтобы предприятию не работать в убыток, было принято решение сократить количество автобусов на линии. 10 ПАЗиков из 20 стоят в гараже. Также в Бугульме ежегодно пассажиропоток снижается на 10%.

В районе предлагают решить проблему при помощи покупки микроавтобусов.

— Наш перевозчик по тарифу 18 рублей ездит 4 с половиной года. На сегодняшний день, это, конечно, не отвечает экономической целесообразности. В связи с этим он (перевозчик — прим.ред.) вышел на исполком с предложением перейти на нерегулируемый тариф. Вместе с тарифным комитетом мы этот вопрос рассматриваем, — объяснил руководитель исполкома Бугульмы Михаил Конков.



Жительница города Лилия Низамова рассказывает, что встает на работу в пять утра, чтобы добраться на работу.

— Если один автобус — час интервал, если (этот автобус — прим.ред.) уходит на обед, пешком ходим, — делится она.

От безысходности люди вызывают такси, но и они подняли цены.

Татьяна Леухина