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Китай осуществил запуск корабля «Шэньчжоу-13» с космонавтами к орбитальной станции

00:28, 16.10.2021
Китай осуществил запуск корабля «Шэньчжоу-13» с космонавтами к орбитальной станции
Фото: pxhere.com

К орбитальной станции КНР Китайское национальное космическое управление (CNSA) отправило корабль «Шэньчжоу-13» с тремя космонавтами на борту. Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань, сообщает ТАСС.

В ходе этой миссии космонавты совершат два-три выхода в открытый космос, а также осуществят ряд научных экспериментов. Нынешний пилотируемый запуск — второй за текущий год.

Весной китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» успешно вышел на заданную орбиту. Ракету-носитель «Чанчжэн-7» с грузовиком запустили с космодрома «Вэньчан» на китайском острове Хайнань.

Алексей Нечаев
Общество

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