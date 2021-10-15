Новости спорта

21:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Теннисист Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»

20:30, 15.10.2021
Теннисист Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»
Фото: pxhere.com

Теннисист Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля» в Москве. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба турнира.

— Вторая ракетка мира, чемпион US Open Даниил Медведев принял решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля» — 2021 в связи с усталостью, накопившейся в концовке сложного сезона, — говорится в заявлении.

Вчера победительница открытого чемпионата США (US Open) 2021 года британка Эмма Радукану снялась с «ВТБ Кубка Кремля».

Алексей Нечаев
СпортОбщество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также