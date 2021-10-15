Теннисист Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»
Теннисист Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля» в Москве. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба турнира.
— Вторая ракетка мира, чемпион US Open Даниил Медведев принял решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля» — 2021 в связи с усталостью, накопившейся в концовке сложного сезона, — говорится в заявлении.
Вчера победительница открытого чемпионата США (US Open) 2021 года британка Эмма Радукану снялась с «ВТБ Кубка Кремля».
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