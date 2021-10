Победительница US Open снялась с «Кубка Кремля»

Победительница открытого чемпионата США (US Open) 2021 года британка Эмма Радукану снялась с «Кубка Кремля», сообщил журналист The Times Стюарт Фрейзер.

Кроме того, информацию подтверждает twitter Entry List Updates Women — там отслеживаются изменения в составе участников турниров.

Emma Raducanu has withdrawn from the Kremlin Cup in Moscow next week. Her next scheduled tournament is the Transylvania Open in Romania, beginning on October 25th.