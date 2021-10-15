Гендиректора кранового завода заключили под стражу до 12 декабря

Фото: Максим Платонов

Директору АО «Набережночелнинский крановый завод» Марсу Тимербулатову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 декабря 2021 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Советского районного суда Казани.

Прокурор заявил, что подозреваемый купил заранее билет в Калининград — значит он хотел скрыться, сообщил корреспондент «Реального времени». При этом он отметил, что заключение Тимербулатова под стражу нецелесообразно. На контракте была не его подпись, а подпись зама.

Напомним, недавно в аэропорту «Бегишево» силовики встретили прилетевшего из Калининграда 50-летнего Тимербулатова. Он был задержан по подозрению в мошенничестве с ущербом в 5 млн рублей.



По версии следствия, руководитель похитил более 5 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках исполнения договора между крановым заводом и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» о модернизации грузоподъемного оборудования. Силовики считают, что фигурант использовал аффилированную с крановым заводом коммерческую фирму и искусственно завысил стоимость поставки.

Также его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 404 млн рублей. По версии следствия, в 2016—2019 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с девятью «техническими» контрагентами. В результате он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму более 404 млн рублей.



Алексей Нечаев