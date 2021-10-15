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В России вновь побит антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки — скончались 999 человек

11:58, 15.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В России вновь побит антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки — скончались 999 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за сутки выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших достигло 7 925 176.

Умерли за сутки 999 пациентов с COVID-19, всего — 221 313. Это новое максимальное значение с начала пандемии.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки выздоровели 22 268 пациентов с COVID-19, всего — 6 960 024.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:19
    Восемь миллионов заболевших. Они сами знают об этом?
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