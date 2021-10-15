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В Тунисе ослабят антикоронавирусные ограничения

17:30, 15.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Тунисе ослабят антикоронавирусные ограничения
Фото: pixabay.com

В Тунисе с 16 октября снимают семидневный карантин для иностранных туристов, путешествующих на чартерных или регулярных рейсах по линии туроператора, и ослабляют антикоронавирусные ограничения. Об этом сообщил офис по туризму страны, пишет «Интерфакс».

— В связи с заметным улучшением эпидемиологических показателей в Тунисе Министерство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса с 16 октября. Посетить республику без карантина можно при предъявлении ПЦР-теста или сертификата вакцинации, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, всем путешественникам необходимо иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура, а также нужно передвигаться за пределами туристических объектов только туристическим транспортом.

Россия 9 ноября возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией. Об этом сообщили в оперштабе.

Алексей Нечаев
Общество

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