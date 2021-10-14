Россия 9 ноября возобновляет авиасообщение с Таиландом, Багамами, Швецией и рядом других стран

Фото: Максим Платонов

Россия 9 ноября возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией. Об этом сообщили в оперштабе.

Помимо этого, принято решение снять ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ, а также на рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских городов, откуда возобновлены международные полеты, говорится в сообщении правительства РФ.



Фото: Максим Платонов

Напомним, с 5 октября Россия возобновило авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Новой Зеландией и Данией. Кроме того, увеличили число регулярных рейсов по ранее открытым направлениям — в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан и Шри-Ланку.



Татьяна Демина