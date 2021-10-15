Исследование: больше 60% казанцев начали испытывать больше стресса осенью

62% опрошенных казанцев заявили, что им стало сложнее справляться со стрессом с наступлением осени. 21% респондентов также заметили снижение продуктивности. Тех, кто осенью, наоборот, чувствует прилив сил, меньше 20%, говорится в исследовании сервиса «Ситимобил» и ResearchMe (есть в распоряжении «Реального времени»).

40% жителей столицы Татарстана рассказали, что осенью им стало также тяжелее просыпаться по утрам, а 35% стали больше времени проводить дома. Каждый пятый опрошенный из Казани чувствует, что ему стало в тягость добираться до учебы и работы на общественном транспорте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самым удобным видом транспорта для передвижения в плохую погоду 51% казанцев считают такси. 42% опрошенных выберут общественный транспорт. Почти 50% казанских водителей, выбирающих всегда личный автомобиль, в плохую погоду предпочтут не садиться за руль. В исследовании отмечается, что это один из самых высоких показателей среди других городов.

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова отметила, что подавленное настроение связано с переходными периодами. Осень — это переход от теплого и солнечного лета к зиме, когда сокращается солнечный день и начинаются холода. В том числе происходит перестройка организма, что требует дополнительных сил.

Чтобы не впасть в депрессивное состояние, необходимо избегать негативных контактов. Решетникова рекомендовала абстрагироваться от негативных ситуаций и чаще отдыхать.

Завотделением РКПБ им. Бехтерева Ольга Башмакова ранее рассказала о том, как справиться со стрессом и огородить себя от негатива.

Татьяна Леухина