В Набережных Челнах уровень безработицы достиг доковидного уровня

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах с начала года уровень безработицы снизился в 3,5 раза. Сейчас на учете в качестве безработных состоят 1 315 человек. Об этом сообщила заместитель руководителя кадрового центра «Работа в России» Жанна Хайрова.

Уровень безработицы в городе составляет 0,47%. «С начала года уровень безработицы снизился в 3,5 раза. Таким образом, мы вернулись на докризисный уровень. Тогда на учете состояли 1 276 человек, уровень безработицы составлял 0,45%», — приводит ее слова пресс-служба мэрии Челнов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для соискателей есть 9 700 вакансий. Востребованы рабочие профессии, их доля — 64%.

В Татарстане по состоянию на 29 сентября вновь зафиксировали снижение числа официально безработных граждан. В органах службы занятости зарегистрировано 16 398 нетрудоустроенных. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на сегодняшний день составляет 0,81% от численности рабочей силы.

Татьяна Леухина