Главное к утру: новые смерти от COVID-19 в Татарстане, работа Бэнкси ушла с молотка за миллиард
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 15 октября:
- В Татарстане можно проголосовать на досрочных выборах президента Узбекистана, которые назначены на 24 октября. В республике проживает 20 тысяч граждан этой страны. Для них организовали несколько участков в разных городах Татарстана.
- В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали мужчина 1932 года рождения, женщины 1939, 1942, 1947, 1947, 1949, 1953 годов рождения. Общее число умерших от COVID-19 достигло 830.
- В Лондоне ушел с молотка рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер. Картина была куплена за рекордные для работ уличного художника £18,6 млн (более 1,8 млрд рублей).
- Девять ресторанов Москвы получили звезды Michelin. Две звезды получили Artest-Chef’s Table и Twins Garden. Одной звезды удостоились семь заведений: «Селфи» (шеф-повар Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White Rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и Savva (Андрей Шмаков).
- На площади Свободы в центре Тбилиси прошел митинг сторонников задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения. На улицу вышли порядка 50 тыс. человек. Мероприятие прошло мирно, правоохранители перекрыли движение на прилегающих улицах.
- Россияне считают самыми комфортными городами для работы на фрилансе Москву, Санкт-Петербург и Сочи. А каждый десятый опрошенный отметил Казань, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». 24% респондентов заявили, что для них важно сильное и развитое профессиональное офлайн-сообщество в выбранном городе, 19% отметили значимость большого количества коворкингов. Для 13% опрошенных россиян имеет значение количество мест отдыха и развлечений.
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