Девять московских ресторанов получили звезды Michelin

На торжественной церемонии, проходящей в концертном зале «Зарядье» в Москве было объявлено, что девять столичных ресторанов получили звездуы Michelin.

Два столичных ресторана — Artest-Chef’s Table и Twins Garden — получили две звезды, сообщает ТАСС.

Одной звезды удостоились семь заведений: «Селфи» (шеф-повар Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White Rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и CABBA (Андрей Шмаков).

Красный гид Michelin, иногда также упоминаемый как «Красный путеводитель» — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент.

Алексей Нечаев