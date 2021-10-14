Новости общества

23:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Изрезанная шредером работа Бэнкси ушла с молотка за рекордные $25,4 млн

22:48, 14.10.2021

В Лондоне ушел с молотка рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер. Картина была куплена за рекордные для работ уличного художника £18,6 млн ($25,4 млн).

Об этом свидетельствуют результаты проходящих сейчас в столице Великобритании торгов произведениями современного искусства. Их проводит аукционный дом Sotheby's.

В Гонконге продали картину Пикассо за $24,6 млн. Ее название «Женщина на корточках» (Femme accroupie), на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.

Алексей Нечаев
ОбществоКультура

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также