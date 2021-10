Изрезанная шредером работа Бэнкси ушла с молотка за рекордные $25,4 млн

В Лондоне ушел с молотка рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер. Картина была куплена за рекордные для работ уличного художника £18,6 млн ($25,4 млн).

Об этом свидетельствуют результаты проходящих сейчас в столице Великобритании торгов произведениями современного искусства. Их проводит аукционный дом Sotheby's.

#BREAKING Part shredded Banksy canvas sells for record £18.6 million at auction, according to Sotheby's pic.twitter.com/Kr3FeXEwj0