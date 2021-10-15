В Татарстане можно проголосовать на досрочных выборах президента Узбекистана

В Татарстане можно проголосовать на досрочных выборах президента Узбекистана, которые назначены на 24 октября, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Один из избирательных участков организован во втором ПАТП Казани. Граждане Узбекистана голосуют перед работой с 4:00 до 6:00. Также избирательный участок открыт в Набережных Челнах — там проживают более 1 тыс. граждан Узбекистана. Кроме того, еще один избирательный участок работает в Казани на базе КНИТУ-КАИ. Всего в Татарстане проживает более 20 тыс. граждан Узбекистана.

Президент Узбекистана избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистана более двух сроков подряд. Президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным зыком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее десяти лет непосредственно перед выборами.

Алексей Нечаев