В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Жертвами COVID-19 стали: мужчина 1932 года рождения, женщины 1939, 1942, 1947, 1947, 1949, 1953 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии от инфекции скончались 830 татарстанцев.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 103 новых случая COVID-19. Всего по состоянию на 14 октября зарегистрировано 28 239 случаев заболевания коронавирусом.
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