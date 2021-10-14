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В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19

20:01, 14.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: мужчина 1932 года рождения, женщины 1939, 1942, 1947, 1947, 1949, 1953 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии от инфекции скончались 830 татарстанцев.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 103 новых случая COVID-19. Всего по состоянию на 14 октября зарегистрировано 28 239 случаев заболевания коронавирусом.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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