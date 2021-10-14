В Тбилиси прошел крупный митинг в поддержку Саакашвили

На площади Свободы в центре Тбилиси прошел митинг сторонников задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения. На улицу вышли порядка 50 тыс. человек, пишет Znak.

Правоохранители перекрыли движение автотранспорта на всех прилегающих улицах, в том числе проспект Шота Руставели, улицы Пушкина и Леонидзе. Пешком могли пройти все желающие. Митинг прошел спокойно. Акцию устроила оппозиционная партия «Единое национальное движение», основателем которой является бывший глава государства.

Саакашвили, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави. Он проходит по нескольким уголовным делам.