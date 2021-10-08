В России в следующем году увеличат максимальное пособие по безработице

В России размер максимального пособия по безработице увеличится в следующем году на 662 рубля и достигнет 12792 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Размер максимального пособия по безработице в текущем году составляет 12130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 сентября правительство России внесло в Госдуму законопроект, в котором предложило поднять минимальный размер оплаты труда на 6,4%. С 1 января 2022 года он должен составить 13 617 рублей. Повышение МРОТ коснется порядка 4,7 млн работников.



Татьяна Леухина