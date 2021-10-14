УНИКС проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Баскетболисты казанского УНИКСа проиграли турецкой «Фенербахче» в гостевом матче Евролиги со счетом 41:80. Встреча прошла в Стамбуле.

У турецкого клуба больше всего очков (17) на счету Мэриала Шайока — он набрал 10 очков. Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Айзея Канаан. УНИКС потерпел третье поражение в нынешнем сезоне Евролиги в четырех матчах.

Фото: vk.com/unicsbasket

Несколько дней назад УНИКС обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 73:70.

