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УНИКС проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

22:23, 14.10.2021
УНИКС проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Фото: vk.com/unicsbasket (архив)

Баскетболисты казанского УНИКСа проиграли турецкой «Фенербахче» в гостевом матче Евролиги со счетом 41:80. Встреча прошла в Стамбуле.

У турецкого клуба больше всего очков (17) на счету Мэриала Шайока — он набрал 10 очков. Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Айзея Канаан. УНИКС потерпел третье поражение в нынешнем сезоне Евролиги в четырех матчах.

Фото: vk.com/unicsbasket

Несколько дней назад УНИКС обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 73:70.

СпортБаскетболОбщество

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